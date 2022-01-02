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Başkan Erdoğan Sarıyer’de kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti

İHA
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Giriş: 02.01.2022 00:15
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'deki bir kıraathanede vatandaşlarla vatandaşlarla bir araya gelerek, çay içip sohbet etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'e bağlı Kısırkaya Mahallesinin AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatem Kurt'u evinde ziyaret ettikten sonra Gümüşdere Mahallesi'ndek bir kıraathanede vatandaşlarla bir araya gelip çay içti.

Bir vatandaş sohbet sırasında okul ve kırsal mahalleye dönmek istediklerini dile getirince Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı telefonla arayarak konuyla ilgilenilmesini söyledi.

Başkan Erdoğan, kıraathane önünde sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

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