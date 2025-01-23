Başkan Erdoğan: "Ruanda ile ticaret hacmi 500 milyar dolara yaklaştı"

Türkiye ve Ruanda arasında Cumhurbaşkanı düzeyinde Ankara'ya ilk resmi ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, bu kapsamda Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'yi resmi törenle karşıladı. İkili görüşmenin ardından Türkiye ve Ruanda arasında 4 anlaşma imzalandı. Ruanda'nın FETÖ ile mücadeleye en hızlı destek veren ülke olduğunu belirten Başkan Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile yaşanılan ihtilafın barışçıl yöntemlerle çözülmesi konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

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