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Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Kremlin: Moskova yönetimine desteğini iletti

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Giriş: 24.06.2023 16:01
Rusya lideri Putin, silahlı isyan girişimiyle bağlantılı olarak ülkedeki durum hakkında Başkan Erdoğan'a telefonda bilgi verdi. Kremlin, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Rus liderliğinin adımlarına tam desteğini ifade ettiğini açıkladı.
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