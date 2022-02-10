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Başkan Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştü

A Haber
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Giriş: 10.02.2022 17:13
Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Mahmut Keşan aktardı.
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