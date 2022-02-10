10 Şubat 2022, Perşembe
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Başkan Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştü
Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Mahmut Keşan aktardı.