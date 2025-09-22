Başkan Erdoğan Newsweek için makale kaleme aldı: Filistin devletini tanıyın

22 Eylül 2025, Pazartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2025 16:14
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kaleme aldığı “Adalet ve Refah için Türkiye’nin Diplomatik Vizyonu" başlıklı makalesi, ABD’nin en önemli yayın kuruluşlarından Newsweek’te İngilizce olarak yayımlandı. Başkan Erdoğan, "Dünya devletlerine çağrımız nettir: “Filistin Devleti’ni tanıyın.” Nitekim Filistin’in tanınması işgale, ablukaya ve zulme karşı verilebilecek en güçlü cevaptır. ifadelerine yer verdi.
