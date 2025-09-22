22 Eylül 2025, Pazartesi
Başkan Erdoğan Newsweek için makale kaleme aldı: Filistin devletini tanıyın
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kaleme aldığı “Adalet ve Refah için Türkiye’nin Diplomatik Vizyonu" başlıklı makalesi, ABD’nin en önemli yayın kuruluşlarından Newsweek’te İngilizce olarak yayımlandı. Başkan Erdoğan, "Dünya devletlerine çağrımız nettir: “Filistin Devleti’ni tanıyın.” Nitekim Filistin’in tanınması işgale, ablukaya ve zulme karşı verilebilecek en güçlü cevaptır. ifadelerine yer verdi.