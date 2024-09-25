Başkan Erdoğan NBC’ye röportaj verdi: Hamas terör örgütü değil

Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de üçüncü gün programı da yoğundu. Devlet zirvesi kademesinden birçok isimle New York'ta ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Amerikan basınına bir röportaj da verdi. NBC televizyonu gündeme dair sorular yöneltti. Hamas ile ilişkiler o sorular arasındaydı.

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