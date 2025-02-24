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Başkan Erdoğan: Müzakerelere ev sahipliği yapalım

Başkan Erdoğan: Müzakerelere ev sahipliği yapalım

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.02.2025 12:44
Güncelleme:24.02.2025 12:44
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna savaşının üçüncü yıl dönümünde Dördüncü Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Mesajında Türkiye'nin kalıcı barış için çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, 2025'in barış yılı olmasını temenni etti. Erdoğan, Ukrayna'nın bağımsızlığına olan desteğini sürdüreceklerini belirterek, "2014'te Kırım'ın ilhakından bu yana Ukrayna'nın haklı davasına destek veriyoruz. Savaşın sonlandırılması için müzakerelere kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. Ayrıca, savaşın dördüncü yılına girerken diplomasinin ve müzakerelerin önemine değinerek, "2025'in barışın yılı olması için hepimize büyük sorumluluklar düşüyor" ifadesini kullandı.
Başkan Erdoğan: Müzakerelere ev sahipliği yapalım
Başkan Erdoğan: Müzakerelere ev sahipliği yapalım
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