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Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Türk bilim adamları Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilacı üretti

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Giriş: 09.06.2020 19:56
Güncelleme:09.06.2020 20:21
Kritik Kabine Toplantısının ardından alınan kararları açıklamak üzere kameralar karşısına geçen Başkan Erdoğan, Kovid-19 tedavisi için kullanılan Favipiravir isimli ilacın TÜBİTAK'taki Türk bilim insanları tarafından üretildiğini açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs süreci hakkındaki yeni gelişmeler ve gündem hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklama, "Bugüne kadar sağlık yardımı veya ihracat izni talebine karşılık verdiğimiz sayı 125'i bulmuştur. Hekimlerimizin, korona tedavisinde etkin şekilde kullandığı ilacı TÜBİTAD çatısı altında çalışan bilim insanlarımız kendileri üretmeye başladı. Çalışmaların ardından ilaç kullanıma başlayacaktır." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Türk bilim adamları Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilacı üretti
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