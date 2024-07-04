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Başkan Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh ile görüştü

İHA
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Giriş: 04.07.2024 10:31
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan’da Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile bir araya geldi.
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