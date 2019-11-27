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27.11.2019

Başkan Erdoğan: Milletimizin moralini bozmak isteyenlerin heveslerini kıracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen “MÜSİAD Vizyoner'19” programında hitap etti. "Bugün artık MÜSİAD, sermaye üssü haline dönüşmüştür" diyen Erdoğan, "Türkiye kendi içinde çok geniş yatırım, yurt dışında çok geniş ticaret potansiyeli bulunan bir ülkedir." şeklinde konuştu. Türkiye'nin karşısında duranlara seslenenen Erdoğan, "Türkiye bölücü terör örgütüne karşı mücadele yürütüyor, birileri terör sevicilik yapıyor. Birileri FETÖ'cülük yapıyor, birileri bunların değirmenine su taşıyor. Kendi ülkelerine gül değil alenen taş atan bu kesimlerin yaptıkları işin adı siyaset değildir. Bunun adı fırsatçılık, asıl olarak da kör düşmanlıktır. "sözleriyle eleştirdi ve "Milletimizin moralini bozmak isteyenlerin heveslerini, her alandaki başarılarımızla kıracağız, çünkü biz Türkiye'yiz." açıklamasında bulundu.

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