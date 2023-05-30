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Başkan Erdoğan, Mehmet Şimşek ile görüştü

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Giriş: 30.05.2023 01:46
28 Mayıs zaferi sonrası yeni Kabine için hızla harekete koyulan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiden sorumlu eski bakan Mehmet Şimşek'le görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası açıklama yapılmadı. Bu görüşme ardından "Mehmet Şimşek yeni Kabine'de yer alacak mı?" soruları sorulmaya başlandı. İşte detaylar...
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