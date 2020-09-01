Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Görüşmede neler konuşulacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Lamia Ayhan canlı yayında aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

A Haber muhabiri Lamia Ayhan görüşmede Yavaş'ın, Ankara'da yaşanan sorunları Başkan Erdoğan ile paylaşacağı ve ödenek konusunda destek isteyeceğini belirtti. Ayhan, Ankara'da artan koronavirüs vakalarının da gündeme geleceğini söyledi.

Sürpriz görüşme sonrası Mansur Yavaş'ın yazılı açıklama yapması bekleniyor.

Başkan Erdoğan ise görüşme sonrası AK Parti MYK toplantısına katılacak.