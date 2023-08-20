20 Ağustos 2023, Pazar
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Başkan Erdoğan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Macaristan’da Başbakan Viktor Orban ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın daveti üzerine gittiği Macaristan'da temaslarda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın daveti üzerine gittiği Macaristan'da temaslarda bulundu.
Başkent Budapeşte'deki Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı'ndan Karmelita Manastırı'na giden Başkan Erdoğan, burada Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü.
Başkan Erdoğan ve Orban arasındaki toplantıda, ikili ilişkilerin tüm boyutları ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.