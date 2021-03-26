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Başkan Erdoğan Libya heyetini kabul etti

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Giriş: 26.03.2021 18:17
Güncelleme:26.03.2021 18:20
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve beraberindeki heyetle çalışma ziyaretinde bir araya geldi.

Başkan Erdoğan'ın, Vahdettin Köşkü'nde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi, konsey üyesi Abdullah Hüseyin El Lafi ve beraberindeki heyetle görüşmesi saat 17.05'de başladı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer alıyor.


Libya Başkanlık Konseyinin, göreve başlamasının ardından Türkiye'ye düzenledikleri bu ilk ziyarette, Türkiye-Libya arasındaki köklü ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçiriliyor.

İş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik adımların ele alındığı görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde de bulunuluyor.

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