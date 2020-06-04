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Başkan Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz Es-Serrac’ı kabul etti

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Giriş: 04.06.2020 14:51
Güncelleme:04.06.2020 14:53
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükumeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac’ı kabul etti. Başkan Erdoğan-Sarrac görüşmesinde üç başlık masada olacak; “Doğu Akdeniz’deki durum ve petrol arama faaliyetleri”, “Hafter’in etkinliğini yitirmesi”, “barış süreci ve ateşkes.” Tüm bu konu başlıkları çerçevesinde Türkiye-Libya ilişkileri ile Doğu Akdeniz’deki son durum değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen görüşme öncesinde Fayiz Es-Serrac'ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay karşıladı. Karşılamanın ardından Başkan Erdoğan, Fayiz Es-Serrac'ı kabul etti.

Başkan Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz Es-Serrac’ı kabul etti
Başkan Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz Es-Serrac’ı kabul etti
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