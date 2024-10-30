30 Ekim 2024, Çarşamba
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Başkan Erdoğan: Kürt kardeşim bu eli sımsıkı tut
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Sevgili Kürt kardeşim imanına, İslam’ına, ezanına, vatanına, toprağına, kardeşlik hukukuna sahip çıkmanı istiyoruz. Gel Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa edelim diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında al bayrağımızın gölgesinde aydınlık müreffeh kardeşçe bir istikbali birlikte kuralım diyoruz. Gel terörü meşrulaştıranların sırtını dağa verenlerin altındaki zemini boşaltalım diyorum. Gel milletin verdiği yetkiyi terör baronlarına peşkeş çekenlere o yetkinin asıl sahibinin kim olduğunu gösterelim diyorum." ifadelerini kullandı.