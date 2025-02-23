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Başkan Erdoğan kongre alanına giriş yaptı: Yeni döneme bismillah diyoruz

Başkan Erdoğan kongre alanına giriş yaptı: Yeni döneme bismillah diyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.02.2025 11:10
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. 'Adında AK, Işığında İstikbal' sloganıyla düzenlenen kongrede 1607 delegenin oy kullanması bekleniyor. Başkan Erdoğan kongre salonuna gelirken salon önündeki kalabalığa seslenirken bugünlere şaibesiz bir şekilde geldiklerinin altını çizdi. Dondurucu Ankara soğuğunda kendisini dışarıda bekleyen 60 bin kişiye teşekkür eden Erdoğan 'Yeni döneme bismillah diyoruz' dedi.
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Başkan Erdoğan kongre alanına giriş yaptı: Yeni döneme bismillah diyoruz
Başkan Erdoğan kongre alanına giriş yaptı
Başkan Erdoğan kongre alanına giriş yaptı
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