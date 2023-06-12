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Başkan Erdoğan KKTC'ye gidiyor

A Haber
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Giriş: 12.06.2023 08:27
Başkan Erdoğan yurt dışı ziyaretlerine başlıyor. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek olan Başkan Erdoğan, yarın da Azerbaycan'da temaslarda bulunacak. Detayları A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz aktardı.
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