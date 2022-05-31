31 Mayıs 2022, Salı
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Başkan Erdoğan KKTC Başbakanı Ünal Üstel’i kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da yer aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da yer aldı.