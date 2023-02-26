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Başkan Erdoğan kentsel dönüşümle ilgili neler söyledi?

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Giriş: 26.02.2023 13:27
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bügüne kadar kentsel dönüşümle ilgili neler söyledi? İşte Başkan Erdoğan’ın kentsel dönüşüm çağrıları…
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Başkan Erdoğan’ın kentsel dönüşüm çağrıları
Başkan Erdoğan’ın kentsel dönüşüm çağrıları
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