Başkan Erdoğan Katar'a gidiyor! Temaslarında en önemli başlıklardan biri Gazze'deki katliam

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 günlük ziyaret için Katar'a gidiyor. Başkan Erdoğan'ın temaslarında en önemli başlıklardan biri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları olacak. Hem iki ülke ilişkileri hem de bölgesel gelişmeler ele alınacak. Ayrıca iki ülke arasında ticaret hacminin artırılması için bazı anlaşmalar da imzalanacak.

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