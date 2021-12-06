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Başkan Erdoğan Katar’a gidiyor

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Giriş: 06.12.2021 11:28
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Katar'a gidiyor. Erdoğan, 2 günlük resmi ziyaret kapsamında Katar Emiri Al Sani ile bir araya gelecek. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'nın 7'ncisine katılacak. 2 günlük resmi ziyaretin gündeminde neler var? Detaylarını A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı. Akkuş, “ Doha’da hazırlıklar başladı. Başkan Erdoğan henüz buraya gelmedi ancak öğleden sonra saat 4 civarına Doha’da olması bekleniyor. Önemli toplantılar gerçekleştirilecek bu iki günlük ziyaretin içerisinde.  Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'nın 7'nci toplantısı gerçekleştirilecek. Ortak bir basın toplantısı düzenlenmesi planlanmıyor.
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