Başkan Erdoğan: İzmir’e 2 trilyon 275 milyar lira kamu yatırımı yaptık

Başkan Erdoğan, “İzmir'e son 22 yılda toplam 2 trilyon 275 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. 115 spor tesisi inşa ettik. 132 sağlık tesisi yaptık. Şehir hastanemiz 1 yıldan beri vatandaşlara hizmet veriyor. İzmir'deki 5 millet bahçesi projemizden birini bitirmek üzereyiz, diğerlerinin çalışmaları sürüyor. Demiryollarında İZBAN projesini hayata geçirdik. İZBAN 136 km'lik güzergahta şu anda hizmet veriyor.” şeklinde konuştu.

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