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Başkan Erdoğan: İzmir’e 2 trilyon 275 milyar lira kamu yatırımı yaptık

Başkan Erdoğan: İzmir’e 2 trilyon 275 milyar lira kamu yatırımı yaptık

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.02.2025 15:06
Başkan Erdoğan, “İzmir'e son 22 yılda toplam 2 trilyon 275 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. 115 spor tesisi inşa ettik. 132 sağlık tesisi yaptık. Şehir hastanemiz 1 yıldan beri vatandaşlara hizmet veriyor. İzmir'deki 5 millet bahçesi projemizden birini bitirmek üzereyiz, diğerlerinin çalışmaları sürüyor. Demiryollarında İZBAN projesini hayata geçirdik. İZBAN 136 km'lik güzergahta şu anda hizmet veriyor.” şeklinde konuştu.
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Başkan Erdoğan: İzmir’e 2 trilyon 275 milyar lira kamu yatırımı yaptık
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