27 Eylül 2025, Cumartesi

Başkan Erdoğan: İsrail’e caydırıcı yaptırımlar uygulanmalıdır! Uzmanlar A Haber’de yorumladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2025 15:42
Güncelleme:27.09.2025 15:42
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Bosphorus Diplomasi Forumunda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Netanyahu denen katil BMGK'da salondaki boş koltuklara seslenmek zorunda kaldı. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Bugüne kadar kulaklarının üzerine yatanlar, artık gaflet uykusundan uyanmaya başladı. Filistin'in tanınması önemli bir adımdır. Netanyahu cezalandırılmalı, uluslar arası spor turnuvalarından men dahil, İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanmalıdır. İspanya'nın tavrı bir kenara konulamaz. Futbol Federasyonu Başkanımız gereken adımı attı. İsrail'in Gazze'de yarattığı 100 milyar dolarlık kayıp ödetilmelidir. Aksi takdirde bu yangın daha da yayılacaktır.” dedi. Başkan Erdoğan’ın tarihe geçen açıklamalarını A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Doç.Dr. Şuay Nilhan Açıkalın ve uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Ufuk Necat Taşçı değerlendirdi.
