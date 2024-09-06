06 Eylül 2024, Cuma
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Başkan Erdoğan: Irkçı faşizmin merkez üssü sanal alemdir
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Öğretim Yılı Açılışı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Eğitimde vesayetçi uygulamanın kalktığını söyleyen Başkan Erdoğan "Katsayı ve başörtüsü yasağı zulmüne son verdik" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan oyun platformlarının gençleri zehirlediği söyledi.