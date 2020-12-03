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Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü |Detayları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı

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Giriş: 03.12.2020 20:44
Güncelleme:03.12.2020 20:44
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Peki görüşmede hangi konular ele alındı. Ayrıntıları A Haber İstihbarat Şefi Emine Kavasoğlu canlı yayında aktardı.

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-İran ilişkilerini güçlendirecek adımların ele alındığı görüşmede, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin uğradığı menfur suikast sonucu hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduklarını ifade ederek, kardeş İran halkına ve merhumun ailesine başsağlığı dileklerini iletti.


Suikastın zamanlamasına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırının bölgenin barış ve huzurunu hedef aldığını; ancak bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemek isteyen karanlık çevrelerin ümitlerinin bir kez daha boşa çıkarılacağına inandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dağlık Karabağ ihtilafında artık yeni bir döneme girildiğini belirterek, bu dönemde de Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine gölge düşürebilecek her türlü eylemden hassasiyetle kaçınılmasının fevkalade önemli olduğunu; kalıcı barış ve istikrarın tesisinin yeni fırsat pencereleri açacağını, bunun Ermenistan dahil tüm bölge ülkelerinin yararına olacağını ifade etti.

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