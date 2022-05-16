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Başkan Erdoğan ile Tebbun'dan önemli açıklamalar: Hedef 10 milyar dolar

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Giriş: 16.05.2022 20:37
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği hız kesmeden sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından Başkan Erdoğan ve Tebbun ortak basın açıklaması düzenledi. İki ülke arasındaki ticaret hacminde yeni bir yol haritası izlediklerini belirten Erdoğan, "Bugün çıtayı yükseltip hedef belirledik, o da 10 milyar dolar hedefine ulaşacağız" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Türkiye-Cezayir olarak geleceğe çok daha emin adımlarla yürüyeceğiz. Türkiye olarak her konuda Cezayirli kardeşlerimizin yanındayız. Yatırımcılarımızla bu süreci yakından takip ediyoruz" dedi.
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