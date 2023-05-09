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Başkan Erdoğan ile sohbet eden Hüseyin amca A Haber’de! Miting günü neler oldu?

A Haber
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Giriş: 09.05.2023 10:53
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük İstanbul Mitingi'ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülerle gündeme gelen 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Hüseyin Bayraktar A Haber muhabiri Esra Keskin’e özel açıklamalarda bulundu.
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