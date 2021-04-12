Başkan Erdoğan ile Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'den flaş açıklamalar

Başkan Erdoğan ile Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, iki ülke arasında anlaşmaların imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, "Türk özel sektörünün Libya'ya geri dönüşünü hızlandıracak adımlar üzerinde fikir birliğine vardık." dedi. Erdoğan, "Libya'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunması, Libya halkının refahı öncelikli hedefimizdir." mesajını verdi.

Başkan Erdoğan ile Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, iki ülke arasında anlaşmaların imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Erdoğan, "Libya'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunması, Libya halkının refahı öncelikli hedefimizdir." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan şunları söyledi:

"(Libya'da) Hak, adalet ve meşruiyet yerine darbenin ve darbecilerin yanında saf tutanlar bu katliamlara ortak olmuşlardır. Bundan böyle önceliğimiz (Libya) Milli Birlik Hükümeti'nin yetkisinin ve egemenliğinin ülke sathına teşmil edilmesidir. Libya'ya verdiğimiz destek Trablus'un düşmesini önlemiş, yeni katliamların önüne geçmiş ve ateşkesi sağlamıştır. Türkiye olarak, (Libya) Milli Birlik Hükümetine evvel ki meşru hükümetlere olduğu gibi her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Türk özel sektörünün Libya'ya geri dönüşünü hızlandıracak adımlar üzerinde fikir birliğine vardık. Barış, huzur ve refahın hakim olduğu bir Libya için gayretlerimizi müştereken sürdüreceğiz. Libya ile deniz yetki alanlarına ilişkin imzaladığımız mutabakat muhtırası 2 ülkenin milli menfaatini ve istikbalini güvence altına almıştır."

LİBYA'YA 150 BİN DOZ KOVİD-19 AŞISI

Başkan Erdoğan, Libya'ya yarın itibarıyla 150 bin doz Kovid-19 aşısını teslim edeceklerini bildirdi.

Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin açıklamalarından satır başları:

İKİ KARDEŞ ÜLKE AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR TOPLANTIYDI

Bugünkü toplantımız iki kardeş arasında son derece önemliydi. Bizler tüm komşu ve dost ülkelerle gerçek anlamda stratejik ilişkiyi tesis etme arzusu içindeyiz. Özellikle Türkiye ile bunu yapma arzusu içindeyiz. Biraz önceki toplantıda, Libya'nın güvenliği, istikrarı, egemenliği toprak bütünlüğü konularına vurgu yaptık. Libya'ya saygı ülkelerle yaptığımız işbirliğine dayanmaktadır. Bizler her türlü terör eylemlerine karşı mücadelemizi sürdürecek, yasa dışı göç yönünde çabalarımızı arttıracağız.

'TÜRK ŞİRKETLERİNİ BEKLİYORUZ"

İki ülke arasındaki karma ekonomik kurul toplantısının en kısa sürede yapılması içerisindeyiz. Libya yeniden yapılanma konusunda birçok proje yapacaktır. Türk şirketlerinin bu projeler için gelmesini bekliyoruz. Çok değerli Cumhurbaşkanı ve basın mensupları, bizler ekonomi enerji için ilişkilerini geliştirme çabası içerisindeyiz. Ortak sağlık işbirliği konularını da ele aldık. Bizler tüm ülkelerle stratejik işbirliği, özellikle bunu Türkiye ile sağlamaktayız.

ORTAK BİLDİRİ

Türkiye-Libya ortak bildirisinde Libya'nın tüm sathında egemenlik, bağımsızlık, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin muhafazasının önemi teyit edildi.

Bildiride seçimle belirlenen Başkanlık Konseyi ve Milli Birlik Hükümeti'nin yegane meşru yönetim yapısı olduğu vurgulandı.

Bildiride Libya'da 24 Aralık'ta yapılması öngörülen seçimlere giden siyasi sürecin takvime bağlı yürütülmesi için eş güdüm kararlılığı beyan edildi.

Bildiride, Türkiye'nin Libya'da kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkesin tesisi ve idamesine yönelik katkılarının önemi vurgulandı.