Başkan Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov imzaladı! Kritik anlaşmalar

Son dakika haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’u ağırladı. Yüz yüze görüşme ve imza töreni sonrası iki lider toplantıya dair kritik açıklamalarda bulundular. Başkan Erdoğan "Son dönemde yaşanan hadiseler FETÖ'nün kanlı, karanlık ve çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. İnşallah omuz omuza vererek bu tehdidin üstesinden beraberce geleceğiz." dedi. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ise; "Kırgızistan, Türkiye’nin uluslararası alanda öneminin artmasından memnuniyet duyuyor." mesajını verdi. Başkan Erdoğan ayrıca, "Kırgızistan ile 1 milyar dolarlık ticaret hedefimize ulaşmak için gayretlerimizi artıracağız." şeklinde konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'u ağırladı. Yüz yüze görüşme ve imza töreni sonrası iki lider toplantıya dair kritik açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

FETÖ İLE MÜCADELE! "İKİ ÜLKE İÇİN DE SORUN TEŞKİL EDİYOR"

"Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmelerde irademizi bir kez daha teyid ettik. FETÖ başta olmak üzere terörle mücadeleden bölgesel işbirliğine kadar tüm konuları ele aldık. FETÖ'nün her iki ülke için de milli güvenlik tehdidi oluşturduğu konusunda aziz kardeşimle hemfikiriz. Omuz omuza vererek bu tehdidin üstesinden beraberce geleceğiz. Sayın Cumhurbaşkanına Türkiye'nin Kırgız halkı ve devletine olan desteğini bir kez daha ifade ettik. 11 Nisan'da yapılan Anayasa referandumu bir dönüm noktası oldu.

Bu referandumla Kırgız halkı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tercih etti. Yeni sistemin hayırlı olmasını temelli ediyorum. Yeni imkanlarla Kırgızistan'ın yol alacağına inanıyorum. Türkiye tecrübelerini paylaşmayı, Kırgızistan'a her türlü desteği sürdürecektir. Kırgız Cumhuriyeti Tacikistan sınırında bazı müessif olaylar meydana geldi. İki kardeş ülke arasında yaşanan bu olay bizleri de derinden üzdü.

1 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ

Her iki ülkenin de soğukkanlı yaklaşımlarıyla meselenin kısa sürede yatıştırılması en büyük tesellimiz olmuştur. Bu sorunun iki komşu ülke arasında barışçıl yollarla çözümünü temenni ediyoruz. Ticari ilişkilerimizi de ayrıntılı şekilde gözden geçirdik. 507 milyon dolar düzeyindeki ticaret hacmimizde salgına rağmen önemli bir düşüş yaşanmadı. Potansiyelimizin çok daha yüksek olduğu aşikardır. 1 milyar dolarlık ticaret hedefimize ulaşmak için gayretlerimizi arttıracağız.

İKİ ÜLKE ARASINDA UÇAK SEFERİ ARTACAK

Aldığımız kararlar ve az önce imzalanan metinlerle stratejik ortaklığımızın akdi zeminini kuvvetlendirdik. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi, ortak bildirimizde atacağımız adımlara ilişkin yol haritamızı belirlemiş olduk. Karşılıklı yatırımlarımızın geliştirmesi konusunda değerli kardeşimle aynı hissiyatı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu arada tabii attığımız adımlarda inşallah Türkiye-Kırgızistan arasındaki uçak seferlerini 28 frekans arttırmak suretiyle bu gidiş gelişler çok daha sıkı, farklı olacak.

Bunun yanında özellikle Manas Üniversitesi ile alakalı atılacak adımlarda ciddi manada dayanışma olması kararına vardık. Konsey toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum, değerli kardeşim sayın Caparov ve heyetine ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum.

Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un açıklamaları şöyle;

Başarılı bir ziyaret olduğunu düşünüyorum. İki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için Kırgızistan hazırdır.

Kırgızistan, Türkiye'nin uluslararası alanda öneminin artmasından memnuniyet duyuyor.

TÜRKİYE VE KIRGIZİSTAN ARASINDA "YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK KONSEY OTURUMU" GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov başkanlığında, "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumu" yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı düzenlenen toplantıya, Türkiye tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Caparov'a eşlik eden üst düzey heyette ise Kırgız bakanlar yer aldı.