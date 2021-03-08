Başkan Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasında kritik temas

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. Erdoğan-Johnson görüşmesinde ticaret, turizm, savunma, tarım, Kovid-19'la mücadele, ilişkileri geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı. Öte yandan Başkan Erdoğan geçtiğimiz hafta da Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile video konferans yöntemiyle görüşmüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

EKONOMİK İLİŞKİLER

Görüşmede, ticaret, turizm, savunma, tarım, hizmet, yatırım ve koronavirüsle mücadele başta olmak üzere birçok alanda Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

TÜRK-İNGİLİZ TATLIDİL FORUMU" MESAJI

Erdoğan, Johnson'a, salgın şartlarının elvermesiyle Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'na bu yılın ikinci yarısında ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını, nisanda turizmin engelsiz ve güvenli biçimde başlayacağına inandığını ifade etti.

İNGİLTERE İLE TİCARET

Serbest Ticaret Anlaşması'nın Türkiye-İngiltere ilişkilerinde dönüm noktası teşkil ettiğini vurgulayan Erdoğan, bu adımların 20 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefine ulaşmayı kolaylaştıracağını söyledi.

KIBRIS MESELESİ VE YUNAN TARAFININ TUTUMU

Kıbrıs meselesinde de Birleşik Krallık'ın son dönemde gösterdiği çabaları memnuniyetle karşıladığını bildiren Başkan Erdoğan, iki devletli çözümle yalnızca adadaki iki taraf için değil, yeni bölgesel iş birliği fırsatları bakımından herkes için kazan-kazan durumunun meydana geleceğini kaydetti.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Kıbrıs'ta olduğu gibi Doğu Akdeniz ve Ege'de de yapıcı tutumuna devam ettiğini vurguladı.

Başkan Erdoğan, Yunanistan'ın kışkırtıcı eylem ve söylemlerine rağmen Türkiye'nin soğukkanlı tavrı ve istişari görüşmelere devam etme kararlılığını koruduğunu Johnson'a iletti.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Başkan Erdoğan geçtiğimiz hafta da Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile video konferans yöntemiyle görüşmüştü.