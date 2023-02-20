20 Şubat 2023, Pazartesi
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Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli'den Kahramanmaraş'ta kurulan konteyner kente ziyaret: "Hep birlikte bu şehre sahip çıkalım"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş'ta depremler sonrası kurulan konteyner kenti ziyaret etti. Başkan Erdoğan ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, önümüzdeki ay Kahramanmaraş'ta 45 bin konutun temelinin atılacağını ve zemin ile birlikte 3 veya 4 katlı binalar yapılacağını söyledi. Erdoğan, çağrı yaparak, "Tüm Kahramanmaraşlı kardeşlerime seslenmek istiyorum; gelin Kahramanmaraş için hemen şimdi diyerek hep birlikte bu şehre sahip çıkalım" diye konuştu. "Devlet Bahçeli de, "Cenab-ı Allah'ın büyük lütfuyla hepimiz bugünleri aşacağız, bütün ihtiyaçlar karşılanacak. Bu konuda MHP olarak sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Her konuda ona tam desteğimizi veriyoruz." dedi.