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Başkan Erdoğan Hindistan'a gidiyor

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Giriş: 08.09.2023 11:11
İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın bugünkü programı belli oldu. Başkan Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek 18'inci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 8-10 Eylül'de Hindistan'a gidiyor.
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