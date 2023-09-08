Başkan Erdoğan Hindistan’a gidiyor

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın bugünkü programı belli oldu. Başkan Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek 18'inci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 8-10 Eylül'de Hindistan'a gidiyor.

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