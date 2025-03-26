Başkan Erdoğan: Heybede duran büyük turplar çıkınca yüzleri kalmayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. "Çalana değil yakalayana kızıyorlar" diyen Başkan Erdoğan, "Üstelik bunlar henüz heybede duran büyük turplar ortaya dökülmeden CHP’nin bizzat içinden gelen belge ve bilgiler ışığında güvenlik güçlerinin ve yargının elde ettiği suçlar heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığında bunların bırakın milleti kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri dahi kalmayacak." şeklinde konuştu.

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