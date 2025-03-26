26 Mart 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan: Heybede duran büyük turplar çıkınca yüzleri kalmayacak
Başkan Erdoğan: Heybede duran büyük turplar çıkınca yüzleri kalmayacak

Başkan Erdoğan: Heybede duran büyük turplar çıkınca yüzleri kalmayacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.03.2025 13:22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. "Çalana değil yakalayana kızıyorlar" diyen Başkan Erdoğan, "Üstelik bunlar henüz heybede duran büyük turplar ortaya dökülmeden CHP’nin bizzat içinden gelen belge ve bilgiler ışığında güvenlik güçlerinin ve yargının elde ettiği suçlar heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığında bunların bırakın milleti kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri dahi kalmayacak." şeklinde konuştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan: Heybede duran büyük turplar çıkınca yüzleri kalmayacak
Büyük turplar çıkınca yüzleri kalmayacak
"Büyük turplar çıkınca yüzleri kalmayacak"
Yağmacıların kuyruk acısı hala dinmedi
"Yağmacıların kuyruk acısı hala dinmedi"
CHP’den neler oluyor? Kurultay ve aday bilmecesi!
CHP’den neler oluyor? Kurultay ve aday bilmecesi!
A Haber canlı yayınında sinirlendi!
A Haber canlı yayınında sinirlendi!
Özgür Özel Türkiye’yi şikayet etti!
Özgür Özel Türkiye’yi şikayet etti!
Meclis’te Ekrem İmamoğlu tartışması!
Meclis’te Ekrem İmamoğlu tartışması!
Seçim vaadi gerçek oldu
Seçim vaadi gerçek oldu
Akrobasi uçakları böyle çarpıştı!
Akrobasi uçakları böyle çarpıştı!
İBB Başkanvekili bugün seçilecek!
İBB Başkanvekili bugün seçilecek!
İlker Canikligil gözaltına alındı
İlker Canikligil gözaltına alındı
CHP olağanüstü kurultayı iptal mi olacak?
CHP olağanüstü kurultayı iptal mi olacak?
CHP’de kim kazandı kim kaybetti?
CHP’de kim kazandı kim kaybetti?
Daha Fazla Video Göster