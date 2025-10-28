28 Ekim 2025, Salı

Başkan Erdoğan: Her alanda güçlü olmak zorundayız!

Başkan Erdoğan: "Her alanda güçlü olmak zorundayız!"

Giriş: 28.10.2025 16:06
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan'da BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Değişen ve giderek acımasız hale gelen yeni dünya düzeninde, Türkiye'nin neden güçlü olması gerektiğini vurgulayan Başkan Erdoğan "Uluslararası hukuk insanlara artık güven vermiyor. Bunu öne 1990'lı yıllarda Bosna'da gördük. 14 yıl boyunca Suriye'de gördük. Son olarak da 70 bin masumun hayatını kaybettiği Gazze'de gördük. Ne uluslararası hukuk ne dev bütçeli kurumlar bu katliamların önüne geçemedi. Bunun için her alanda güçlü ve her alanda caydırıcı olmanız gerekiyor. Aksi takdirde kurtlar sofrasına dönüşen bu düzende kimse kimseye acımaz." dedi.
