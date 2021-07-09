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Başkan Erdoğan: ''HDP'nin, PKK'nın evlat diye bir derdi yok. Diyarbakır annelerinin bedduaları onları vuracaktır''

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Giriş: 09.07.2021 16:41
Başkan Erdoğan, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan 'Diyarbakır Anneleri' ile buluştu. Bu buluşmada Başkan Erdoğan, ''HDP'nin, PKK'nın evlat diye bir derdi yok. Diyarbakır annelerinin bedduaları onları vuracaktır.'' dedi.
''HDP'nin, PKK'nın evlat diye bir derdi yok!''
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