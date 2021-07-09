Başkan Erdoğan, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan 'Diyarbakır Anneleri' ile buluştu. Bu buluşmada Başkan Erdoğan, ''HDP'nin, PKK'nın evlat diye bir derdi yok. Diyarbakır annelerinin bedduaları onları vuracaktır.'' dedi.