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21.01.2020

Başkan Erdoğan gittiği ülkelere Türkçe sevdası aşılıyor

Dünyanın en fazla yurt dışı ziyareti yapan lideri Başkan Erdoğan, gittiği ülkelerde Türkçe'yi de tanıtıyor. Başkan Erdoğan'ın gittiği ülkelerde Türkçe öğrenmek için yapılan başvurular dikkat çekti.

Dünyanın yüz çevirdiği özellikle Afrika ülkelerine ziyaretleriyle dikkat çeken Başkan Erdoğan, Türkçe sevdası aşılıyor.

BAŞVURULAR HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Başkan Erdoğan'ın gittiği ülkelerden Türkçe öğrenmek için binlerce başvurunun geldiğini açıklayan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, "Biz bunu kanıtlayabiliyoruz. Elimizde kim, nereden, saat kaçta platforma girmiş veriler var. Başkan Erdoğan'ın gittiği yerlerden hemen o gün ya da ertesi gün binlerce kişi Türkçe öğrenmeye başlıyor." şeklinde konuştu.

Enstitü, Türkiye'nin askeri eğitim verdiği ülkelerde de Türkçe öğretmeye devam ediyor. Özellikle askeri eğitim verilen Somali Ordusu, Türkçe marşları okumaya başladı.

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