Başkan Erdoğan GENÇFEST’te konser keyfine ortak oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen, GENÇFEST "Bir Gençlik Festivali" programına katıldı. Program da Erdoğan, hazırlanan pankartları tek tek okurken şarkıcı Ferhat Göçer ve Sagopa Kajmer verdiği konseri ise keyifle dinledi. İşte renkli görüntülerin yaşandığı o anlar...

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