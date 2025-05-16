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Başkan Erdoğan GENÇFEST’te konser keyfine ortak oldu

Başkan Erdoğan GENÇFEST’te konser keyfine ortak oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.05.2025 20:02
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen, GENÇFEST "Bir Gençlik Festivali" programına katıldı. Program da Erdoğan, hazırlanan pankartları tek tek okurken şarkıcı Ferhat Göçer ve Sagopa Kajmer verdiği konseri ise keyifle dinledi. İşte renkli görüntülerin yaşandığı o anlar...
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Başkan Erdoğan GENÇFEST’te konser keyfine ortak oldu
Başkan Erdoğan GENÇFEST’te konser keyfine ortak oldu
Başkan Erdoğan GENÇFEST’te konser keyfine ortak oldu
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