13 Haziran 2024, Perşembe
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Başkan Erdoğan G7 zirvesinde Batılı ülkelere seslenecek! Gazze katliamını liderlere anlatacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi turuna çıktı. Başkan Erdoğan, turun ilk ayağı olan İspanya'nın ardından cuma günü İtalya'da düzenlenecek, G7 zirvesine katılacak. 7 Ekim'den bu yana, İsrail yanlısı tutum sergileyen Batılı liderlere seslenecek olan Erdoğan'ın konuşacağı oturumda, Papa Fransuva da bir konuşma yapacak.