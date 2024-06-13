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Başkan Erdoğan G7 zirvesinde Batılı ülkelere seslenecek! Gazze katliamını liderlere anlatacak

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 13.06.2024 08:45
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi turuna çıktı. Başkan Erdoğan, turun ilk ayağı olan İspanya'nın ardından cuma günü İtalya'da düzenlenecek, G7 zirvesine katılacak. 7 Ekim'den bu yana, İsrail yanlısı tutum sergileyen Batılı liderlere seslenecek olan Erdoğan'ın konuşacağı oturumda, Papa Fransuva da bir konuşma yapacak.
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G7 zirvesinde Batılı ülkelere seslenecek!
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