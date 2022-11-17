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Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı

A Haber
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Giriş: 17.11.2022 13:35
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ardından yurda döndü. Başkan Erdoğan, uçakta basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. İstiklal Caddesi'ndeki patlamada CHP ve diğer muhalefet partilerinin terörü lanetlemek yerine 'hükümete yarıyor' sözlerine sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Bu muhalefet, teröristlerle kol kola Ankara’dan İstanbul’a yürüyen muhalefettir. Şu anda bunlar PKK’nın parlamentodaki uzantısıyla zaten beraber hareket etmiyorlar mı? Beraber hareket ediyorlar." dedi. ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı da Başkan Erdoğan'ın ziyaretine katılmıştı. Bursalı, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
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