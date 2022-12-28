28 Aralık 2022, Çarşamba
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Başkan Erdoğan EYT'nin detayları açıkladı! Yaş sınırı olmayacak! 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı...
Son dakika haberi...Başkan Erdoğan liderliğinde EYT zirvesi Külliye'de toplandı. Kritik toplantının ardından EYT'ye ilişkin alınan kararları Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında açıkladı. Başkan Erdoğan EYT'de yaş sınırı olmayacağını duyururken yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin emeklilik hakkına sahip olacağını ifade etti. İşte detaylar...