11 Eylül 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü! Ermenistan’a Azerbaycan uyarısı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan yeni gerilim ele alındı. Başkan Erdoğan, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin bölge ülkelerinin tamamının kalkınma ve refahına katkıda bulunacağı vurgulandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
ERMENİSTAN'A AZERBAYCAN UYARISI
Başkan Erdoğan'ın Paşinyan ile görüşmesinde, son dönemde Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerilim bağlamında bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin bölge ülkelerinin tamamının kalkınma ve refahına katkıda bulunacağı vurgulandı.