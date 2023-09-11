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Başkan Erdoğan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü! Ermenistan’a Azerbaycan uyarısı

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Giriş: 11.09.2023 20:03
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan yeni gerilim ele alındı. Başkan Erdoğan, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin bölge ülkelerinin tamamının kalkınma ve refahına katkıda bulunacağı vurgulandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

ERMENİSTAN'A AZERBAYCAN UYARISI

Başkan Erdoğan'ın Paşinyan ile görüşmesinde, son dönemde Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerilim bağlamında bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin bölge ülkelerinin tamamının kalkınma ve refahına katkıda bulunacağı vurgulandı.

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