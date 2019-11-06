Başkan Erdoğan: Dindar bir gençlik dindar bir nesil sizin ellerinizde yetişecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İlahiyat mezunları öğretmen olmak için başvurmuyor. Birçok imam hatip lisesinde Kur'an dersleri boş geçiyor. Dindar nesil dedim bana imam hatipliler bile saldırdı. Bugün yine aynısını söylüyorum. Dindar bir gençlik dindar bir nesil sizin ellerinizde yetişecek." ifadelerini kullandı.