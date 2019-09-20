Başkan Erdoğan devreye girdi! 8 yıldır süren husumet sona erdi |Video

Başkan Erdoğan devreye girdi, husumetli aileler 8 yıl sonra barıştı. Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde 2011 yılında dört aile arasında kız kaçırma meselesiyle başlayan husumet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla barışla sonuçlandı. Barış yemeğine telefonla bağlanan Başkan Erdoğan, "Ne varsa barışta var" dedi.

Yaklaşık 8 yıl önce, iddiaya göre Karaduman ailesinin Gül ailesinden kız kaçırmasıyla husumet başladı. Daha sonra diğer aile fertlerinin dahil olmasıyla Gül, Karaduman, Kaplan ve Kahraman ailesi arasında husumet devam etti. Husumetli ailelerden 3 kız, Malatya ziyaretinde durumu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a iletti. Erdoğan'ın talimatı üzerine eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz ve kanaat önderi İsmail Özşanlı'nın devreye girmesiyle taraflarla görüşülüp aileler barışı kabul etti.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun ev sahipliği ile bir düğün salonunda barış yemeği verildi. Barış yemeğine Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun yanı sıra, eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Ergani Kaymakamı Hüseyin Sayın ve husumetli ailelerin tarafları katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan tören daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla bağlanmasıyla devam etti.



"NE VARSA BARIŞTA VAR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan telefonla bağlandığı barış programında, öncelikle Gül, Karaduman, Kaplan, Kahraman ailelerini mübarek cuma gününde cuma namazını kıldıkları bu saatte en kalbi duygularla selamladığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli kardeşlerim bildiğiniz gibi bizim dinimiz İslam, barış dinidir ve Arapça'da sin kelimesi İslam'ın köküdür, barış anlamına gelir. Sizler bugün elhamdülillah böyle bir barışı gerçekleştirdiğiniz için sizleri şahsım, milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Çünkü ne varsa barışta var. Yine sevgili peygamberimizin özellikle barış üzerinde birçok hadisi şerifi var. Bunlardan bir tanesi korkutucu olmayınız müjdeleyici olunuz ve ben inanıyorum ki sizlerde bugüne kadar şu veya bu nedenle yazılmış olan bu süreci geride bırakıp bundan sonra ayeti kerimede Rabbimizin buyurduğu gibi 'Ancak müminler kardeştir.' Dolayısıyla kardeşlerin arasında bu tür dargınlık, kırgınlık olmaz olmamalı. Şimdi sizler de inşallah bu kardeşliğinizin, kardeşliğimizin görevini bundan sonraki süreçte yerine getirerek Rabbimin yarattığı Rabbimin emrettiği gibi yaşarsanız. Bizleri de aileleri de mutlu etmiş olursunuz. Bu mübarek cuma gününde sizlere kalbi selamlarımı gönderiyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Rabbim aranızdaki muhabbeti arttırsın daim kılsın" diye konuştu.



"BUGÜN BİZ GÜZEL DOĞRUYU BURADA BERABER HAYATA GEÇİRMİŞ OLUYORUZ"

Daha sonra konuşma yapan eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bundan yaklaşık 2 hafta önce Başkan Erdoğan'ın Malatya ziyaretinde olduğunu, Ergani'den üç kız kardeşin Başkan Erdoğan'ın yolunu kestiklerini ve orada buradaki aileler arasında yaşanan hadiseyi Cumhurbaşkanıyla paylaştıklarını ifade etti.