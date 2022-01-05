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Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli görüşmesi sona erdi

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Giriş: 05.01.2022 15:19
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Başkan Erdoğan kritik görüşmede Bahçeli'ye doğum günü hediyesi verdi. 1 saat kadar süren görüşme sona erdi. Devlet Bahçeli, Başkan Erdoğan’a araca kadar eşlik etti, iki isim basın mensuplarını da selamladı.
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