05 Ocak 2022, Çarşamba
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Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli görüşmesi sona erdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Başkan Erdoğan kritik görüşmede Bahçeli'ye doğum günü hediyesi verdi. 1 saat kadar süren görüşme sona erdi. Devlet Bahçeli, Başkan Erdoğan’a araca kadar eşlik etti, iki isim basın mensuplarını da selamladı.