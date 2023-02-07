Başkan Erdoğan deprem bölgesindeki son durumu açıkladı! 10 ilde 3 ay OHAL ilan edildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Uzmanlar bu iki depremi istisnai yer hareketi olarak tabir ediyor. Çok büyük bir yıkıma sebep oldu. Coğrafyamızın en büyük felaketlerinden biri ile karşı karşıyayız" dedi. Erdoğan, "Ölü ve yaralı sayımız maalesef giderek artıyor. Şu anda 3 bin 549 vefatımız, 22 bin 168 yaralımız var" ifadelerini kullandı.

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