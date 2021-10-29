Başkan Erdoğan Cumhuriyet Bayramı'nda AKM'nin açışını gerçekleştirdi

Türkiye'de kültür-sanatın kalbinin atacağı AKM, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Törene Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve pek çok siyasetçi katıldı.