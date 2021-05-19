Başkan Erdoğan CHP'li İBB'ye kayıp atların hesabını sordu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlerle Kütüphane Söyleşileri" programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. CHP'li İBB'nin sorumluluğunda bulunan 900'ü aşkın atın akıbetini soran Başkan Erdoğan, ''Bu atlar nerede sorusu cevap bulamadı. Bunun cevabını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ya da Adalar Belediye Başkanı vermeli.'' dedi.