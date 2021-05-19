19 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan CHP'li İBB'ye kayıp atların hesabını sordu

Başkan Erdoğan CHP'li İBB'ye kayıp atların hesabını sordu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.05.2021 21:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlerle Kütüphane Söyleşileri" programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. CHP'li İBB'nin sorumluluğunda bulunan 900'ü aşkın atın akıbetini soran Başkan Erdoğan, ''Bu atlar nerede sorusu cevap bulamadı. Bunun cevabını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ya da Adalar Belediye Başkanı vermeli.'' dedi.
Başkan Erdoğan CHP'li İBB'ye kayıp atların hesabını sordu
Başkan Erdoğan CHP'li İBB'ye kayıp atların hesabını sordu
Yakında FETÖ takımından da birini açıklayacağız
"Yakında FETÖ takımından da birini açıklayacağız"
Başkan Erdoğan’dan Akşener'e sert tepki: Utanmadan...
Başkan Erdoğan’dan Akşener'e sert tepki: Utanmadan...
Tam kapanma sonrası yeni hedefi açıkladı
Tam kapanma sonrası yeni hedefi açıkladı
'Turistlere serbest vatandaşa yasak' algısına tepki
'Turistlere serbest vatandaşa yasak' algısına tepki
Başkan Erdoğan’dan Kovid-19 aşı çalışmalarıyla ilgili yeni açıklama
Başkan Erdoğan’dan Kovid-19 aşı çalışmalarıyla ilgili yeni açıklama
84 milyondan İstiklal Marşı
84 milyondan İstiklal Marşı
Pençe-Yıldırım'da PKK'ya darbe
Pençe-Yıldırım'da PKK'ya darbe
Bakan Karaismailoğlu müjdeyi canlı yayında açıkladı
Bakan Karaismailoğlu müjdeyi canlı yayında açıkladı
Türk Yıldızları gençler için havalandı
Türk Yıldızları gençler için havalandı
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye yanıt!
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye yanıt!
CHP'de Kılıçdaroğlu anketi
CHP'de Kılıçdaroğlu anketi
Daha Fazla Video Göster