Başkan Erdoğan: CHP ne sakladığını millete izah etmek zorunda

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan’daki İtalya ziyaretinin ardından dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun otelde içinde jammer olduğu iddia edilen valizlerle çıkış görüntülerini yorumlarken CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yüklendi. Kamera bantlamanın kendi anlayışlarında yer almadığını belirten Erdoğan, “CHP, millete bantların arkasında neyi sakladığını, hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır.” dedi. Ayrıca, Özgür Özel’in Batı ülkelerine Türkiye’yi şikayet etmesini de eleştiren Erdoğan, “Batı ülkelerine yalvaranlar, kendilerini kurtarmak adına ülkeyi ateşe vermek istiyor.” ifadelerini kullandı. Öte yandan İstanbul’daki depreme de değinen Erdoğan, CHP’nin İstanbul’a zaman kaybettirdiğini belirterek, “İstanbul’u CHP’nin eline terk edemeyiz.” dedi. A Haber Spikeri Banu El detayları canlı yayında anlattı.

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