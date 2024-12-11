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Başkan Erdoğan: CHP diktatör arıyorsa Sednaya görüntülerini izlesinler

Başkan Erdoğan: CHP diktatör arıyorsa Sednaya görüntülerini izlesinler

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.12.2024 15:41
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Dünya İnsan Hakları Günü Kardeşliğin Yüzü Programı"nda, Batı ülkelerini Suriye'deki insan hakları ihlallerine sessiz kalmakla eleştirdi. İnsan haklarının Batı tarafından bir ayrıcalık gibi görüldüğünü savunan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Suriye krizine vicdani bir yaklaşım sergilediğini ve Müslümanlık gereği Suriyelilere kucak açtığını vurguladı. Muhalefetin Suriyelilerin gönderilmesi yönündeki çağrılarına atıfta bulunan Erdoğan, kendilerinin ise Suriyelilere "ensar" olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye Suriye'deki Sednaya Hapishanesi'ndeki işkence görüntülerini izlemelerini tavsiye ederek, "Diktatörün ne olduğunu öğrenmek istiyorlarsa seyretsinler" dedi. Erdoğan ayrıca, Suriye'de huzur ortamının tesis edilmesiyle gönüllü geri dönüşlerin artacağını ifade ederek, "Huzura giden yol açıldı" diye konuştu. Konuşmasının sonunda iç birliğin önemine değinen Erdoğan, "İç cepheyi güçlendirirsek bizi kimse yıkamaz" mesajını verdi.
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Başkan Erdoğan: CHP diktatör arıyorsa Sednaya görüntülerini izlesinler
CHP diktatör arıyorsa Sednaya görüntülerini izlesinler
"CHP diktatör arıyorsa Sednaya görüntülerini izlesinler"
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